Manchester Utd | De Gea in vendita | le big si muovono

(Di lunedì 5 aprile 2021) IlUtd avrebbe deciso di mettere dul mercato il proprio portiere e della Nazionale spagnola, David De Gea, 31 anni il prossimo novembre. La valutazione è circa 30/40 milioni e c’è da giurare che presto molte big busseranno alla porta dei Red Devils. Perché ilUtd vende De Gea? Giunto alUtd dall’Atletico Madrid per circa 25 milioni di euro, De Gea è stato considerato a lungo come uno dei migliori portieri del mondo. Ultimamente, però, le sue prestazioni sono calate, complice qualche infortunio di troppo, e l’esplosione del suo sostituto, Den Henderson,.hanno convinto i Red Devils a puntare su quest’ultimo, liberando di fatto lo spagnolo. De Gea, il cui contratto scade nel giugno del 2023, è valutato intorno ai 22 milioni di euro, ma ilne chiede almeno 30/40 per ...