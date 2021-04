Madre contagiata dal Covid dà alla luce la figlia con parto prematuro (Di lunedì 5 aprile 2021) Una Madre positiva al Covid ha partorito prematuramente una neonata all’ospedale di Ascoli Piceno. Entrambe sono in buone condizioni Positiva al Covid ed in gravidanza, una 41enne ha dato alla luce una bimba mentre risultava ancora contagiata. Il parto è avvenuto nella giornata di sabato 3 aprile all’ospedale di Ascoli Piceno; proprio qui, poco dopo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Unapositiva alharito prematuramente una neonata all’ospedale di Ascoli Piceno. Entrambe sono in buone condizioni Positiva aled in gravidanza, una 41enne ha datouna bimba mentre risultava ancora. Ilè avvenuto nella giornata di sabato 3 aprile all’ospedale di Ascoli Piceno; proprio qui, poco dopo L'articolo NewNotizie.it.

