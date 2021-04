L’Inter è inarrestabile. Nonostante il non gioco, nonostante fatichi da un mese (Di lunedì 5 aprile 2021) FALLI DA DIETRO – 29a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Ritorno al Campionato. L’Italia del Mancho consegna alla Serie A tre incoraggianti vittorie ma anche uno scoraggiante allarme Covid. La bellezza non è argomento che interessa il Dogo del Salento. A lui basta un golletto del solito inimitabile impagabile marcantonio belga. Lascerà a Sinisa le imprecazioni più colorite per un risultato che al vigoroso serbo appare ingiusto. Cercando qua e là colpevoli pittoreschi. Tra questi i tecnici giapponesi per aver restituito un Tomiyasu troppo inutilmente sfiancato. Che bisogno c’era di farlo giocare se contro la Mongolia avrebbe potuto giocare persino lui? inarrestabile la marcia nerazzurra. nonostante il non gioco. nonostante l’evidente fatica che fa da almeno un mese. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) FALLI DA DIETRO – 29a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Ritorno al Campionato. L’Italia del Mancho consegna alla Serie A tre incoraggianti vittorie ma anche uno scoraggiante allarme Covid. La bellezza non è argomento che interessa il Dogo del Salento. A lui basta un golletto del solito inimitabile impagabile marcantonio belga. Lascerà a Sinisa le imprecazioni più colorite per un risultato che al vigoroso serbo appare ingiusto. Cercando qua e là colpevoli pittoreschi. Tra questi i tecnici giapponesi per aver restituito un Tomiyasu troppo inutilmente sfiancato. Che bisogno c’era di farlo giocare se contro la Mongolia avrebbe potuto giocare persino lui?la marcia nerazzurra.il nonl’evidente fatica che fa da almeno un. ...

Advertising

napolista : L’Inter è inarrestabile. Nonostante il non gioco, nonostante fatichi da un mese Il Napoli va a Torino con una rosa… - EnzoAlberto : @pisto_gol Purtroppo questa Inter è inarrestabile, ma son contento perché l'Italia calcistica è, forse, uscita da u… - FcInterNewsit : Pagliuca: 'Solo l'Inter può perdere questo campionato, ma sembra inarrestabile. Conte uno dei fattori vincenti' - StefaniaVorano : RT @cisifex28: ??Il weekend degli ex: nuova rubrica settimanale - curata da me - per @vivoperlinter Ogni settimana analizzeremo le #migliori… - cisifex28 : ??Il weekend degli ex: nuova rubrica settimanale - curata da me - per @vivoperlinter Ogni settimana analizzeremo le… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter inarrestabile L’inarrestabile ascesa di Musk: è l’uomo più ricco del mondo Corriere della Sera