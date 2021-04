L’intelligenza artificiale passa per il deep-tech. L’analisi del prof. Prati (Di lunedì 5 aprile 2021) È sorprendente osservare come molti ingredienti fondamentali che hanno dato luogo alla rivoluzione del deep learning degli ultimi sei o sette anni fossero già presenti nella letteratura scientifica degli anni 90, inclusa quella italiana (si pensi solo ai lavori di Bruno Apolloni a Milano). Le ragioni per cui il fenomeno deep learning si è manifestato solo di recente sono correlate all’ecosistema tecnologico ed economico dei Paesi che ancora oggi guidano i nuovi sviluppi delL’intelligenza artificiale, ovvero gli Stati Uniti fin dagli albori degli anni 50 e la Cina da una decina di anni a questa parte. I fattori di successo includono lo sviluppo di nuovi algoritmi, grazie a scuole di matematica capaci di identificare le aree-chiave per la competitività del proprio Paese. Un altro fattore è costituito dallo sviluppo ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 aprile 2021) È sorprendente osservare come molti ingredienti fondamentali che hanno dato luogo alla rivoluzione dellearning degli ultimi sei o sette anni fossero già presenti nella letteratura scientifica degli anni 90, inclusa quella italiana (si pensi solo ai lavori di Bruno Apolloni a Milano). Le ragioni per cui il fenomenolearning si è manifestato solo di recente sono correlate all’ecosistema tecnologico ed economico dei Paesi che ancora oggi guidano i nuovi sviluppi del, ovvero gli Stati Uniti fin dagli albori degli anni 50 e la Cina da una decina di anni a questa parte. I fattori di successo includono lo sviluppo di nuovi algoritmi, grazie a scuole di matematica capaci di identificare le aree-chiave per la competitività del proprio Paese. Un altro fattore è costituito dallo sviluppo ...

SiavItalia : ??Il #DeepLearning è quel ramo dell’Intelligenza Artificiale che si basa su algoritmi che emulano la struttura neuro… - AvatarNemo : RT @wireditalia: L'agenzia per la sicurezza delle frontiere ha commissionato uno studio per capire a quali tecnologie, dai droni agli e-gat… - Marco_chp1 : RT @wireditalia: L'agenzia per la sicurezza delle frontiere ha commissionato uno studio per capire a quali tecnologie, dai droni agli e-gat… - TensaShiro01 : RT @Poesiaitalia: Grazie alla tecnologia moderna e all'abile artista Haroun Bin, potete ammirare gli imperatori romani ricreati usando l'in… - blackeyes972 : Photolemur, l’intelligenza artificiale migliora le foto Photolemur è una nuova applicazione che promette di miglior… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intelligenza artificiale Sony Bravia, il primo televisore con intelligenza cognitiva al mondo Il Mattino