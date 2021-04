LG mercato smartphone | l’uscita dal mercato mobile è definitiva

(Di lunedì 5 aprile 2021) La notizia è ormai ufficiale, LG ha deciso di abbandonare ildegli. Vediamo insieme la causa del cambiamento e cosa cambierà LG escemente dal, confermando le voci che giravano da settimane. Questa scelta strategica permetterà la focalizzazione su altre aree di sviluppo come i veicoli elettrici, la smart home, robotica e altro. La chiusuradel ramo avverrà il 31 Luglio ma nonostante tutto alcuni modelli di device potranno essere ancora disponibili oltre questa data. LG: la causa Questa drastica decisione scaturisce da una evidente difficoltà nella competizione di tale settore contro le aziende concorrenti. Un altro fattore da ...

La chiusura dell'attività porterà LG ad essere il primo grande marchio dia ritirarsi completamente dal. Nonostante abbia realizzato diversi modelli coraggiosi e innovativi, l'...GliLG attualmente in gamma continueranno a essere disponibili per la vendita. LG continuerà a fornire assistenza clienti e aggiornamenti software ancora per un periodo di tempo variabile ...LG sarà il primo grande produttore di smartphone a ritirarsi dal mercato. Sebbene intorno al 2013 LG avesse commercializzato alcuni modelli di successo che avevano reso l’azienda la terza società di ...La notizia è ormai ufficiale, LG ha deciso di abbandonare il mercato degli smartphone. Vediamo insieme la causa del cambiamento e cosa cambierà.