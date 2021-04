Jennifer Lopez | i suoi ex Ben Affleck e Marc Anthony parlano di lei in un' intervista

(Di lunedì 5 aprile 2021) Gli ex di, Ben, hanno parlato molto bene di lei, elogiandola e ringraziandola durante un'recente. Ben, due ex di, hanno recentemente parlato della star durante un', aprendosi e cercando di esprimere ciò che ancora provano per lei., che è stato sposato con ladal 2004 al 2014, ha elogiato la sua ex moglie per la sua "capacità di vedere e capire le cose prima che accadano". "Prima ancora di tirare fuori un'idea, lei l'ha già visualizzata migliaia di volte. E se qualcuno dice che potrebbe non essere l'idea migliore, lei è sempre pronta a ...

Advertising

GretaSmara : Jennifer Lopez prendi la mia dignità e calpestala - dustypoems : Oggi direttamente uscita da una videoclip anni 2000, potete sentire distintamente una canzone a caso di Shakira, Br… - ziaarsenico : #Pomeriggio5 mi dispiace tantissimo... Ma se Olesya somiglia a Piera Maggio, io somiglio a Jennifer Lopez. - vogue_italia : Esercizi per glutei e addome direttamente dal personal trainer di Jennifer Lopez - mongilmore_ : RT @_amantedelcine_: Jennifer Lopez. 51 anni. Io muta. -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Il Tempo

si è mostrata sorridente e radiosa. Gli scatti postati su Instagram hanno conquistato i fan. La 51enne lascia senza parole. Sorridente e bellissima in riva al mare. Così...Con, Milo Ventimiglia e Vanessa Hudgens, Ricomincio da me è in arrivo su Infinity dal 24 aprile. Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È ...Gli ex di Jennifer Lopez, Ben Affleck e Marc Anthony, hanno parlato molto bene di lei, elogiandola e ringraziandola durante un'intervista recente. Ben Affleck e Marc Anthony, due ex di Jennifer Lopez, ...Nuova smentita per Harry d’Inghilterra e Meghan Markle : è falso che non avessero pianificato la Megxit. E intanto Lady Colin Campbell ...