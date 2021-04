Isola 15 | Ilary Blasi | “Mi diverte essere cinica” Poi svela le sue naufraghe preferite

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 aprile 2021), al timone dell’15, hato quali sono le sue duedi questa edizione del game-show di Canale 5. La moglie di Francesco Totti è al timone de L’dei Famosi, che ha aperto i battenti nella metà di marzo. Tante sono state le indiscrezioni: dagli opinionisti all’inviato, fino a quelle riguardanti i possibili naufraghi. Con il tempo naturalmente il cast è venuto fuori. In studio si è formato un quartetto interessante: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi hanno affiancato la padrona di casa in queste prime sei puntate in cui non sono mancate clamorose gaffe. All’interno del gruppo dei naufraghi invece, c’è stato il primo abbandono in tempi record, la prima eliminazione polemica e i primi dissapori sulle spiagge ...