Genitori vs Influencer, Fabio Volo: "Ti accorgi di essere diventato un boomer quando balli" (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervista video a Fabio Volo e Ginevra Francesconi, padre e figlia nella commedia di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer, dal 4 aprile su Sky. Paolo è un insegnante di filosofia, ha cresciuto da solo la figlia Simone (pronunciato alla francese, in onore di Simone de Beauvoir) e tutto sembrava andare per il meglio. La ragazza ha poi raggiunto l'adolescenza e il divario generazionale tra i due è diventato incolmabile: il padre ascolta Bennato, la figlia Psicologi. Lui non è iscritto a nessun social e lei vuole fare l'Influencer. Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi racconta l'eterno scontro tra Genitori e figli: dal 4 aprile su Sky Cinema e Now TV. A interpretare i protagonisti sono Fabio

SkyTG24 : Sky, record di ascolti a Pasqua per “Genitori vs Influencer” - RobertoJ10ADP : Sono contento che nella mia tl, non ci sono riferimenti a quella specie di film con quella specie di attori. Che s’… - 3cinematographe : #GenitorivsInfluencer: ottimo esordio per il film diretto da Michela Andreozzi - wiIIowt : @delicatevmoon sì si chiama genitori vs influencer non è male dai - Erminio58810238 : Dove mancano i genitori arrivano gli #Influencer,questi personaggi sono una piaga per la società ,plagiano masse di… -