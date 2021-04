Esposito: ”Napoli, in campo ora Rrahmani-Koulibaly” (Di lunedì 5 aprile 2021) Esposito”: “Mertens e Insigne su tutti, Messias? Deluso da Maksimovic” Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com” riguradanti il Napoli, la coppia di centrali difensivi Rrahmani-Koulibaly che lui schiererebbe da ora a fine stagione e di altro. Queste le sue parole: SU MERTENS ED INSIGNE “Su tutti Mertens e Insigne, qualità e spirito di squadra. Insigne, rispetto agli altri anni, sembra più maturo, col Crotone poi si è anche reso protagonista di un bel gesto di fair play nel primo tempo. Gli errori di Manolas e Maksimovic si sono verificati perchè non sono compatibili, il primo soffre l’assenza di una spalla di spessore come Koulibaly, il secondo mi è parso sinceramente non all’altezza ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 5 aprile 2021)”: “Mertens e Insigne su tutti, Messias? Deluso da Maksimovic” Massimiliano, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Magazine.Com” riguradanti il, la coppia di centrali difensiviche lui schiererebbe da ora a fine stagione e di altro. Queste le sue parole: SU MERTENS ED INSIGNE “Su tutti Mertens e Insigne, qualità e spirito di squadra. Insigne, rispetto agli altri anni, sembra più maturo, col Crotone poi si è anche reso protagonista di un bel gesto di fair play nel primo tempo. Gli errori di Manolas e Maksimovic si sono verificati perchè non sono compatibili, il primo soffre l’assenza di una spalla di spessore come, il secondo mi è parso sinceramente non all’altezza ...

