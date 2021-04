(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Oggi al Cairo ci sarà una nuova udienza per la scarcerazione di Zaki. L’ennesima, dopo più di un anno senza che gli sia stato notificato nessun reato. Facciamolaa Patrick, nella speranza possa tornare presto in Italia a studiare”. Lo scrive su Twitter l’eurodeputata Pd Pina. L'articolo CalcioWeb.

Egitto: Picierno (Pd), 'facciamo sentire nostra vicinanza a Zaki'

Un anno fa il ricercatore dell'Università di Bologna veniva arrestato in. In occasione della triste ricorrenza il Vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo ... Pina, Elisabetta ......carcere inda un anno. Lo "firmano" con messaggi video Fabio Massimo Castaldo (vice presidente del Parlamento Ue), Pierfrancesco Majorino, Soraya Rodríguez, Alessandra Moretti, Pina, ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Oggi al Cairo ci sarà una nuova udienza per la scarcerazione di Zaki. L'ennesima, dopo più di un anno senza che gli sia stato notificato nessun reato. Facciamo sentire l ...