Domenica Live: Barbara d’Urso rifiuta Ferdinando Guglielmotti (Di lunedì 5 aprile 2021) A Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso Ferdinando Guglielmotti, primo eliminato dall’Isola dei Famosi. Il visconte non ha nascosto di essere innamorato follemente della conduttrice che però ha sempre rifiutato il suo corteggiamento… Nello studio di Domenica Live Ferdinando Guglielmotti s’inchina davanti a Barbara d’Urso. Un gesto normale per il nobile Visconte, primo eliminato dell’Isola dei famosi, che ha rifiutato la seconda opportunità offerta da Ilary Blasi su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) A, ospite di, primo eliminato dall’Isola dei Famosi. Il visconte non ha nascosto di essere innamorato follemente della conduttrice che però ha sempreto il suo corteggiamento… Nello studio dis’inchina davanti a. Un gesto normale per il nobile Visconte, primo eliminato dell’Isola dei famosi, che hato la seconda opportunità offerta da Ilary Blasi su Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetTgcom24 : Canale 5, ottimo esordio per la nuova versione di 'Domenica Live' #DOmenicaLive - carmelitadurso : Col serale ci rivediamo in autunno! Vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con 4 ore di diretta! Tanta i… - CiaoKarol : Regina Coeli con Papa Francesco, Lunedì dell’Angelo, 5 Aprile 2021. LIVE TV dalle h.12.00: Regina Coeli con Papa Fr… - MandronePeppe : #ascolti da segnalare che domenica live perde di molto con domenica in ma vince cnotro la Fialdini - domenicalive : RT @durso_club: 'Ottimo esordio per il ritorno della nuova versione allungata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso' ?? #barbaradurs… -