Covid: in Puglia 25 morti e 677 positivi, il 17% dei test (Di lunedì 5 aprile 2021) Su 3978 test per l'infezione da Covid - 19 sono stati registrati oggi in Puglia 677 casi positivi, con un tasso di positività del 17%) e 20 decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: 211 in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Su 3978per l'infezione da- 19 sono stati registrati oggi in677 casi, con un tasso dità del 17%) e 20 decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: 211 in ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Puglia finiti i posti i terapia intensiva con l’Ecmo: una 37enne trasferita a Palermo - Agenzia_Ansa : In Puglia la variante inglese è ormai presente quasi nel 93% dei casi. Nella Regione sono stati rilevati 589 contag… - MediasetTgcom24 : Covid, in Puglia variante inglese quasi nel 93% dei casi #covid - stormi1904 : RT @ivanaspigo: Gianni e Pinotto o Stanllio e Ollio, fate voi! Quelli però almeno facevano ridere. Questi due sanno solo pontificare in tv… - ilSipontinoNet : #Covid in #Puglia ?? #Varianteinglese quasi nel 93% dei casi ?? #COVID19 -