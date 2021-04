Caso Weinstein, ricorso in appello contro la sentenza: chiesto un nuovo processo (Di lunedì 5 aprile 2021) Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood condannato a 23 anni per stupro, ha fatto ricorso in appello e ha chiesto un nuovo processo. I suoi legali hanno precisato che diverse donne che lo avevano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Harvey, il produttore di Hollywood condannato a 23 anni per stupro, ha fattoine haun. I suoi legali hanno precisato che diverse donne che lo avevano ...

