Canottaggio, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, in programma da oggi, lunedì 5, a mercoledì 7, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di Canottaggio e paraCanottaggio, previsti da venerdì 9 a domenica 11 aprile. Durante tutta la settimana si gareggerà senza la presenza degli spettatori. SI partirà venerdì 9 con le batterie nella sessione mattutina ed i ripescaggi in quella pomeridiana, mentre sabato 10 si disputeranno quarti, semifinali e ripescaggi, infine domenica 11 si disputeranno nell’ordine le Finali D, C e B e poi le Finali A di paraCanottaggio e Canottaggio. Diretta tv di semifinali e finali su RaiSport+HD, diretta streaming di semifinali e finali su RaiPlay, diretta streaming di tutta la manifestazione fruibile su worldrowing.com, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, inda oggi, lunedì 5, a mercoledì 7, si terranno, sempre a Varese, glidie para, previsti da venerdì 9 a domenica 11 aprile. Durante tutta la settimana si gareggerà senza la presenza degli spettatori. SI partirà venerdì 9 con le batterie nella sessione mattutina ed i ripescaggi in quella pomeridiana, mentre sabato 10 si disputeranno quarti, semifinali e ripescaggi, infine domenica 11 si disputeranno nell’ordine le Finali D, C e B e poi le Finali A di para. Diretta tv di semifinali e finali su RaiSport+HD, direttadi semifinali e finali su RaiPlay, direttadi tutta la manifestazione fruibile su worldrowing.com, ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Europei Conto alla rovescia per gli Europei di canottaggio sul lago di Varese Mancano meno di 24 ore all'inizio delle Regate Europee di Qualificazione Olimpica e Paralimpica che scatteranno domani alle 10 alla Schiranna di Varese. La qualificazione è aperta ai singoli di ...

Europei di Varese - Schiranna, definiti gli equipaggi azzurri A poche ore di distanza dall'ufficializzazione dei nomi degli azzurri che rappresenteranno l'Italia agli Europei di Varese - Schiranna, il commissario tecnico della Nazionale di canottaggio, Francesco Cattaneo, ha comunicato la composizione degli equipaggi che rappresenteranno l'Italia all'evento ...

Conto alla rovescia per gli Europei di canottaggio sul lago di Varese varesenews.it Canottaggio, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, in programma da oggi, lunedì 5, a mercoledì 7, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio, previsti da venerdì 9 a do ...

Canottaggio, tutto pronto a Varese per le regate di qualificazione olimpica Tutto pronto per le regate europee di qualificazione in programma a Varese. Le prime batterie prenderanno il via nella mattinata di lunedì 5 aprile ...

