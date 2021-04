Barazzutti: “Sinner già pronto per uno Slam e l’Italia può vincere a lungo in Davis” (Di lunedì 5 aprile 2021) Non potrà goderselo da vicino a ogni match di Coppa Davis perché Corrado Barazzutti è appena stato sostituito da Filippo Volandri, ma l’ex capitano azzurro non può che godersi da lontano le prestazioni di Jannik Sinner. “È un predestinato, credo sia già pronto per vincere uno Slam – ha commentato in un’intervista a LaPresse -. È un giovane, ma ha tutti i requisiti per essere pronto per vincere uno dei grandi tornei ed è certamente un giocatore che potrà essere uno dei futuri numeri uno del mondo. Non ha fatto altro che confermare quello che può essere il suo futuro, che poi è già un presente“. Sinner ha raggiunto la scorsa settimana la finale al Masters 1000 di Miami, sconfitto in finale dal polacco Hurckacz. “Jannik è già un giocatore ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Non potrà goderselo da vicino a ogni match di Coppaperché Corradoè appena stato sostituito da Filippo Volandri, ma l’ex capitano azzurro non può che godersi da lontano le prestazioni di Jannik. “È un predestinato, credo sia giàperuno– ha commentato in un’intervista a LaPresse -. È un giovane, ma ha tutti i requisiti per essereperuno dei grandi tornei ed è certamente un giocatore che potrà essere uno dei futuri numeri uno del mondo. Non ha fatto altro che confermare quello che può essere il suo futuro, che poi è già un presente“.ha raggiunto la scorsa settimana la finale al Masters 1000 di Miami, sconfitto in finale dal polacco Hurckacz. “Jannik è già un giocatore ...

