Volley, Playoff SuperLega: Civitanova batte Trento, la Finale Scudetto è a un passo. Lube avanti 2-1 (Di domenica 4 aprile 2021) Civitanova ha sconfitto Trento per 3-1 (25-27; 25-22; 25-17; 25-21) nella gara-3 della semiFinale Scudetto di Volley maschile e si è portata in vantaggio per 2-1 nella serie. La Lube si è imposta in rimonta tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum e si è così portata a un solo successo dalla qualificazione alla Finale per il titolo, da giocare contro la vincente di Perugia-Monza (2-0). Gli ultimi Campioni d’Italia, che avevano perso gara-1 in casa, aveva pareggiato giovedì sera espugnando la tana dei dolomitici e oggi hanno messo la testa avanti al termine di una partita particolarmente tirata. I cucinieri potranno chiudere i conti tra tre giorni, imponendosi ancora in trasferta, mentre Trento cercherà il colpo di coda per riportare la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)ha sconfittoper 3-1 (25-27; 25-22; 25-17; 25-21) nella gara-3 della semidimaschile e si è portata in vantaggio per 2-1 nella serie. Lasi è imposta in rimonta tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum e si è così portata a un solo successo dalla qualificazione allaper il titolo, da giocare contro la vincente di Perugia-Monza (2-0). Gli ultimi Campioni d’Italia, che avevano perso gara-1 in casa, aveva pareggiato giovedì sera espugnando la tana dei dolomitici e oggi hanno messo la testaal termine di una partita particolarmente tirata. I cucinieri potranno chiudere i conti tra tre giorni, imponendosi ancora in trasferta, mentrecercherà il colpo di coda per riportare la ...

