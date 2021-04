Volley, Playoff 5o posto Superlega 2021: Vibo crolla a Padova, Piacenza rischia a Cisterna (Di domenica 4 aprile 2021) Prosegue la lotta per conquistare un posto in Cev Challenge Cup, con le squadre che sono scese in campo per la terza giornata del Girone dei Playoff quinto posto Superlega 2020/2021, andata in scena nel fine settimana del 3-4 aprile. La prima sfida è andata in scena al PalaPanini di Modena, con i padroni di casa che hanno incassato la terza sconfitta in altrettante giornate venendo superati in quattro set da Milano. Il secondo anticipo del sabato ha visto sfidarsi invece Padova e Vibo Valentia, con la formazione veneta che a sorpresa si è imposta con un netto 3-0. Nella domenica di Pasqua poi sono scese in campo le altre quattro squadre. Piacenza non ha avuto vita facile sul campo di Cisterna e dopo un primo set dominato ha avuto ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Prosegue la lotta per conquistare unin Cev Challenge Cup, con le squadre che sono scese in campo per la terza giornata del Girone deiquinto2020/, andata in scena nel fine settimana del 3-4 aprile. La prima sfida è andata in scena al PalaPanini di Modena, con i padroni di casa che hanno incassato la terza sconfitta in altrettante giornate venendo superati in quattro set da Milano. Il secondo anticipo del sabato ha visto sfidarsi inveceValentia, con la formazione veneta che a sorpresa si è imposta con un netto 3-0. Nella domenica di Pasqua poi sono scese in campo le altre quattro squadre.non ha avuto vita facile sul campo die dopo un primo set dominato ha avuto ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #Playoff 5o posto #Superlega 2021: tutti i risultati della terza giornata del Girone - DueMondiNews : In finale scudetto c’è ancora Perugia! #Perugia #Monza #Superlega #playoff - zazoomblog : LIVE Monza-Chieri 25-19 0-0 gara-3 quarti Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Monza-Chieri #… - pilloledivolley : Playoff 5° - 3ª giornata classifica ??: Milano aggancia Piacenza in vetta, Padova risale, Modena ancora senza vittor… - pilloledivolley : Playoff 5° - 3ª giornata: doppia vittoria al tie break nella domenica pasquale. Piacenza passa a Cisterna, Verona p… -