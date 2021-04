Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 (Di domenica 4 aprile 2021) Almeno altri sette morti si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime delle proteste anti golpe in Birmania, con un bilancio complessivo aumentato a quota 557 nelle ultime 24 ore: lo riporta l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) Almenosettesi sono aggiunti alla lunga lista delledelle proteste anti golpe in, con uncomplessivo aumentato a quota 557 nelle ultime 24 ore: lo riporta l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 #birmania - Agenzia_Ansa : Ancora violenze in Birmania. Nella giornata di domenica sono stati registrati almeno 36 morti mentre, ad ora, saba… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 #birmania - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 #birmania - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 #birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze Birmania Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 Almeno altri sette morti si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime delle proteste anti golpe in Birmania, con un bilancio complessivo aumentato a quota 557 nelle ultime 24 ore: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione, nella giornata di ...

Una Pasqua diversa, qui e in Myanmar: speranza per cambiare noi e il mondo ... l'antica terra - mosaico di etnie e di fedi che chiamavamo Birmania " continuano a essere piagate dalle ingiustizie e dalle violenze dei potenti per armi, ricchezze e conoscenze, dei fondamentalisti ...

Violenze in Birmania, altri 7 morti: bilancio vittime sale a 557 TGCOM Birmania : salgono a 550 i morti nella repressione nel paese. Continuano le proteste e la violenza in Birmania. Questo sabato 4 aprile l’ennesimo lago di sangue: sei poliziotti birmani hanno perso la vita durante un attacco a una stazione di polizia ...

Birmania, bombardamenti e attacchi aerei no stop contro villaggi e civili (LaPresse/AP) – Non si ferma la violenza in Birmania dopo il golpe del 1° febbraio da parte della Giunta militare con bombardamenti e attacchi aerei no stop contro villaggi e civili disarmati lungo il ...

Almeno altri sette morti si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime delle proteste anti golpe in, con un bilancio complessivo aumentato a quota 557 nelle ultime 24 ore: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione, nella giornata di ...... l'antica terra - mosaico di etnie e di fedi che chiamavamo" continuano a essere piagate dalle ingiustizie e dalledei potenti per armi, ricchezze e conoscenze, dei fondamentalisti ...Continuano le proteste e la violenza in Birmania. Questo sabato 4 aprile l’ennesimo lago di sangue: sei poliziotti birmani hanno perso la vita durante un attacco a una stazione di polizia ...(LaPresse/AP) – Non si ferma la violenza in Birmania dopo il golpe del 1° febbraio da parte della Giunta militare con bombardamenti e attacchi aerei no stop contro villaggi e civili disarmati lungo il ...