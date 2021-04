Una Vita anticipazioni 7 aprile 2021, l’indecisione di Felipe (Di domenica 4 aprile 2021) Le trame rivelano che Felipe ha da poco saputo che Genoveva è in attesa di un figlio da lui e di questo ne parla con Liberto nella puntata di mercoledì 7 aprile 2021, dove lo storico protagonista di Una Vita lamenta il fatto di non essere riuscito a togliersi Marcia dalla testa. Il Seler però, data la situazione attuale e il bambino in arrivo, gli consiglia di fare la cosa giusta e di sposare la Salmeron. L’episodio andrà in onda alle ore 14:10 circa su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita episodi spagnoli: Marcia assassinata, Genoveva arrestata Nelle puntate future della telenovela la Sampaio purtroppo perderà la Vita e la Salmeron sarà accusata dell’omicidio Genoveva, diventata la nuova dark lady della telenovela Una Vita, tramerà ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 aprile 2021) Le trame rivelano cheha da poco saputo che Genoveva è in attesa di un figlio da lui e di questo ne parla con Liberto nella puntata di mercoledì 7, dove lo storico protagonista di Unalamenta il fatto di non essere riuscito a togliersi Marcia dalla testa. Il Seler però, data la situazione attuale e il bambino in arrivo, gli consiglia di fare la cosa giusta e di sposare la Salmeron. L’episodio andrà in onda alle ore 14:10 circa su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaepisodi spagnoli: Marcia assassinata, Genoveva arrestata Nelle puntate future della telenovela la Sampaio purtroppo perderà lae la Salmeron sarà accusata dell’omicidio Genoveva, diventata la nuova dark lady della telenovela Una, tramerà ...

