Rider in coma a Ferrara, problemi per la pratica di infortunio. Interviene il ministro Orlando (Di domenica 4 aprile 2021) Ferrara, Rider in coma dopo una caduta. problemi per la pratica di infortunio, Interviene il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Ha fatto in poco tempo il giro della rete il caso del Rider di Ferrara in coma dopo un incidente avvenuto nella giornata di martedì: il fattorino è caduto ed è in coma ma la fidanzata non ha potuto aprire la pratica di infortunio perché sprovvista del codice identificativo che ovviamente non può essere comunicato a voce dal diretto interessato. Il caso è arrivato all’attenzione del ministro Orlando che avrebbe deciso di muoversi in prima ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021)indopo una caduta.per ladiildel Lavoro Andrea. Ha fatto in poco tempo il giro della rete il caso deldiindopo un incidente avvenuto nella giornata di martedì: il fattorino è caduto ed è inma la fidanzata non ha potuto aprire ladiperché sprovvista del codice identificativo che ovviamente non può essere comunicato a voce dal diretto interessato. Il caso è arrivato all’attenzione delche avrebbe deciso di muoversi in prima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rider cade e va in coma, ma senza 'Id' non si apre l'infortunio. Denuncia della fidanzata. Interviene il ministro O… - news_mondo_h24 : Rider in coma a Ferrara, problemi per la pratica di infortunio. Interviene il ministro Orlando - GervasioHya : @GigiEinaudi @Corriere No vorrei vedere Sindacati che tutelano veramente i lavoratori non come ora che firmano cont… - annabelladellac : Ferrara, rider in coma: stava facendo una consegna in bici. Non può aprire la pratica di infortunio - Il Secolo XIX… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Rider cade e va in coma, ma senza 'Id' non si apre l'infortunio. Denuncia della fidanzata. Interviene… -