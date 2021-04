Rezza del Cts: "Terapie intensive piene ma siamo al giro di boa" (Di domenica 4 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo il membro del Cts ne usciremo grazie ai vaccini, dato che tra aprile e giugno avremo a disposizione decine di milioni di dosi Il fatto che la curva epidemica stia scendendo molto lentamente, nonostante le zone rosse e arancioni a cui siamo costretti, sarebbe dovuto alle varianti del virus. Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, membro del Comitato tecnico scientifico, ha spiegato al Corriere che la variante “inglese è più trasmissibile delle altre, come la brasiliana, concentrata fra Umbria, Lazio e Toscana. Gli interventi le stanno tenendo a bada ma con fatica. A gennaio queste mutazioni hanno cominciato a prendere il sopravvento in tutta Europa fino a sostituirsi quasi del tutto ai ceppi originari del virus. È stato più difficile contenere l’ondata”. Ecco cosa accadrà ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Valentina Dardari Secondo il membro del Cts ne usciremo grazie ai vaccini, dato che tra aprile e giugno avremo a disposizione decine di milioni di dosi Il fatto che la curva epidemica stia scendendo molto lentamente, nonostante le zone rosse e arancioni a cuicostretti, sarebbe dovuto alle varianti del virus. Giovanni, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, membro del Comitato tecnico scientifico, ha spiegato al Corriere che la variante “inglese è più trasmissibile delle altre, come la brasiliana, concentrata fra Umbria, Lazio e Toscana. Gli interventi le stanno tenendo a bada ma con fatica. A gennaio queste mutazioni hanno cominciato a prendere il sopravvento in tutta Europa fino a sostituirsi quasi del tutto ai ceppi originari del virus. È stato più difficile contenere l’ondata”. Ecco cosa accadrà ...

