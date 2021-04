Pasqua | storia e origini della festività

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 aprile 2021) Nel Metropolitan Today di oggi scopriamo lapiù importante per il cristianesimo: la. Celebrata sia nel cristianesimo che nell’ebraismo, è una festa mobile, che varia ogni anno. Infatti, quest’anno cade proprio oggi 4 aprile. La, simboloresurrezione, è una delle feste fondamentali nella religione cristiana. Nonostante sia una delle feste centrali dell’anno liturgico, il belloè proprio che cambia di anno in anno. Infatti, essendo una festa mobile, segue il calendario lunare. Cade dunque la domenica successiva al primo plenilunio primaverile. Inoltre, determina anche ledi Quaresima e Pentecoste, condizionando anche il Carnevale., ricca di tradizioni Per i cristiani, questa festa ...