Papa Francesco lancia un messaggio di speranza: "Dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte" (Di domenica 4 aprile 2021) Papa Francesco ha celebrato ieri sera, 3 Aprile 2021, la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro. Durante la liturgia più solenne dell'anno ha chiesto a tutti i fedeli di avere fiducia nella rinascita. Un messaggio di speranza che ha colpito e commosso tutti quanti. Ad un anno dall'inizio della pandemia, l'incubo sembra ancora non essere passato. Per il secondo anno di seguito la popolazione italiana si trova ad affrontare le feste di Pasqua con tantissime restrizioni. Una situazione che ha qualcosa di incredibile e dalla quale tutti speriamo di poterne uscire presto. Bisogna davvero avere speranza e guardare in fondo a questo tunnel buio per cercare una flebile luce, che un giorno, si spera presto, tornerà ad illuminare le nostre giornate.

