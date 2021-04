"Non ricordo più niente" e Mara Venier blocca tutto: panico in studio, roba mai vista su Rai1 (Di domenica 4 aprile 2021) Mara Venier aveva organizzato un ingresso in grande stile per Cristiano Malgioglio, ospite nella puntata di Pasqua di Domenica In. In diretta su Rai1 il paroliere ha rovinato la sua stessa entrata, che era stata programmata sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”, uno dei suoi successi più grandi ed iconici. Il cantante per l'occasione si è presentato in un completo rosso e con un paio di occhiali da sole molto appariscenti: proprio quelli che gli hanno impedito di esibirsi come avrebbe voluto. Dopo poche note Malgioglio si è infatti bloccato, costringendo la Venier a interrompere l'esibizione. “Ho gli occhiali da sole, non riesco a leggere bene e non mi ricordo niente”, ha confessato il paroliere. “Ma togliti quegli occhiali”, lo ha sgridato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021)aveva organizzato un ingresso in grande stile per Cristiano Malgioglio, ospite nella puntata di Pasqua di Domenica In. In diretta suil paroliere ha rovinato la sua stessa entrata, che era stata programmata sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”, uno dei suoi successi più grandi ed iconici. Il cantante per l'occasione si è presentato in un completo rosso e con un paio di occhiali da sole molto appariscenti: proprio quelli che gli hanno impedito di esibirsi come avrebbe voluto. Dopo poche note Malgioglio si è infattito, costringendo laa interrompere l'esibizione. “Ho gli occhiali da sole, non riesco a leggere bene e non mi”, ha confessato il paroliere. “Ma togliti quegli occhiali”, lo ha sgridato la ...

