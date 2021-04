LIVE Moto3, GP Doha in DIRETTA: Pedro Acosta trionfa dalla pit lane! Binder chiude secondo davanti ad Antonelli! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 16.45 La classifica del GP di Doha della Moto3: 1 37 P. Acosta 38:22.430 2 40 D. Binder +0.039 3 23 N. ANTONELLI +0.482 4 16 A. MIGNO +0.514 5 27 K. TOBA +0.651 6 28 I. GUEVARA +0.708 7 71 A. SASAKI +1.805 8 6 R. YAMANAKA +1.857 9 5 J. MASIA +1.875 10 55 R. FENATI +1.967 16.42 Pedro Acosta trionfa da esordiente ed è il nuovo leader del Mondiale! Lo spagnolo di casa KTM scrive la storia imponendosi dalla pit lane! Il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO2 16.45 La classifica del GP didella: 1 37 P.38:22.430 2 40 D.+0.039 3 23 N. ANTONELLI +0.482 4 16 A. MIGNO +0.514 5 27 K. TOBA +0.651 6 28 I. GUEVARA +0.708 7 71 A. SASAKI +1.805 8 6 R. YAMANAKA +1.857 9 5 J. MASIA +1.875 10 55 R. FENATI +1.967 16.42da esordiente ed è il nuovo leader del Mondiale! Lo spagnolo di casa KTM scrive la storia imponendosipitIl ...

Advertising

infoitsport : LIVE GP Doha: Martin in pole, Rossi 21°. Gara Moto3: 3 giri alla fine - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha in DIRETTA: Migno insegue il podio Binder e Salac si alternano al comando - #Moto3 #DIRETTA:… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #DohaGP #Moto3 Incredibile vittoria per #Acosta, che era partito dalla #pitlane! Secondo #Binder, t… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #DohaGP #Moto3 Quindicesimo dei 18 giri totali in corso e #topten che resta compatta: #Masia #Migno… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #DohaGP #Moto3 Cinque giri al termine e situazione che resta incertissima! In mezzo secondo i primi… -