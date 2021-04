Inter | futuro di Lukaku in bilico | l’insidia arriva dalla Spagna

(Di domenica 4 aprile 2021) Ildi Romeluè ancora in. C’è uno dei top club europei che è pronto a sferrare l’assalto per il belga. Romelurappresenta di sicuro uno dei giocatori che sta trascinando in maniera netta il giocatore nerazzurro verso un traguardo importate che, ad oggi, in casa nerazzurra sperano possa essere lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Età media e giovani super: a differenza di #Mancini e #Mourinho, l’@Inter di #Conte guarda anche al futuro - ForseGabri : RT @Fantacalcio: Raspadori: 'Da bambino tifavo Inter. Sul futuro...' - RobertPapaOff : @ilciccio67 Esonerare Pirlo sarebbe robetta da Inter. Se così fosse, si deve tagliare anche chi Pirlo ce lo ha mess… - sportli26181512 : Inter: 7 milioni da un portiere: L'Inter a fine anno discuterà con il Monza il futuro di ?Michele...… - eNo11 : @elliott_il @IlBuonFabio @massimo_macs @BELUSHI69 Ma no, ci sta pensarla diversamente. Il punto è che non si dovreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter futuro

Sono giorni decisivi per ildi Aissa Mandi, difensore del Betis seguito anche dall'. Le ultime Splende il sereno in casadal punto di vista dei risultati: con la vittoria di Bologna la squadra di Conte ha ...Il Barca osserva, Lukaku dichiara amore all'. Ilsocietario, però, scriverà il destino dell'ex United.L'Inter spera nel riscatto dei suoi 24 calciatori in prestito. Già deciso il futuro di Politano e Candreva. Scopriamo chi sono gli altri ...Quindi, l’affare, difficile, si può fare solo se sarà l’Inter a voler cedere il calciatore per fare cassa. Il Barça osserva, Lukaku dichiara amore all’Inter. Il futuro societario, però, scriverà il ...