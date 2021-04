**Incidenti: in telefonino passeggero trovato video con immagini subito dopo scontro** (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno rinvenuto un video nel cellulare del 20enne Luigi Franzese, una delle vittime dell’incidente mortale avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 sulla Casilina, all’altezza di San Vittore del Lazio, al confine tra Lazio e Campania. Tutte le vittime erano di Mignano Monte Lungo, il paese in provincia di Caserta. Nel filmato, lungo una decina di secondi, si vedono i momenti subito successivi all’impatto, con un’auto ribaltata e i primissimi soccorsi in atto. Prima dell’incidente alcuni amici hanno visto una diretta video che il giovane stava trasmettendo sul suo profilo instagram. Il dato importante però, sottolineano gli investigatori, è che a girare il video col telefonino non è stato il guidatore. I carabinieri hanno sequestrato tutti ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno rinvenuto unnel cellulare del 20enne Luigi Franzese, una delle vittime dell’incidente mortale avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 sulla Casilina, all’altezza di San Vittore del Lazio, al confine tra Lazio e Campania. Tutte le vittime erano di Mignano Monte Lungo, il paese in provincia di Caserta. Nel filmato, lungo una decina di secondi, si vedono i momentisuccessivi all’impatto, con un’auto ribaltata e i primissimi soccorsi in atto. Prima dell’incidente alcuni amici hanno visto una direttache il giovane stava trasmettendo sul suo profilo instagram. Il dato importante però, sottolineano gli investigatori, è che a girare ilcolnon è stato il guidatore. I carabinieri hanno sequestrato tutti ...

Advertising

zazoomblog : Incidenti: in telefonino passeggero trovato video con immagini subito dopo scontro - #Incidenti: #telefonino… - zazoomblog : Incidenti: in telefonino passeggero trovato video con immagini subito dopo scontro - #Incidenti: #telefonino… - TV7Benevento : **Incidenti: in telefonino passeggero trovato video con immagini subito dopo scontro**... -