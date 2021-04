Franceska Pepe demolisce Francesco Oppini: “Si sente un sex symbol ma io non lo capisco” (Di domenica 4 aprile 2021) Franceska Pepe parla del Grande Fratello Vip 5 L’esperienza di Franceska Pepe nella quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto breve, ma nello stesso tempo intensa. La giovane influencer, infatti, dietro le quinte dello studio sarebbe arrivata quasi alle mani con un’autrice del reality show di Canale 5. Inoltre, dopo qualche appuntamento la ragazza è letteralmente sparita dallo studio del format condotto da Alfonso Signorini. Di recente, l’ex gieffina ha rilasciato una luna intervista a Radio Gossip News Italia dove ha spiegato per quale ragione non si è presentata più nel telonato di Cinecittà al fianco degli altri eliminati. Il motivo per il quale non si è presentata più nello studio del GF Vip 5 Intervistata da Radio Gossip News Italia, l’ex gieffina Franceska Pepe ha ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 aprile 2021)parla del Grande Fratello Vip 5 L’esperienza dinella quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto breve, ma nello stesso tempo intensa. La giovane influencer, infatti, dietro le quinte dello studio sarebbe arrivata quasi alle mani con un’autrice del reality show di Canale 5. Inoltre, dopo qualche appuntamento la ragazza è letteralmente sparita dallo studio del format condotto da Alfonso Signorini. Di recente, l’ex gieffina ha rilasciato una luna intervista a Radio Gossip News Italia dove ha spiegato per quale ragione non si è presentata più nel telonato di Cinecittà al fianco degli altri eliminati. Il motivo per il quale non si è presentata più nello studio del GF Vip 5 Intervistata da Radio Gossip News Italia, l’ex gieffinaha ...

Advertising

sunmoons_ : RT @tutticomemily: In un momento di crisi economica c’è chi si batte per far approvare la legge Zan e chi come Vittorio Sgarbi si fa le osp… - tutticomemily : In un momento di crisi economica c’è chi si batte per far approvare la legge Zan e chi come Vittorio Sgarbi si fa l… - effesronfleek : C’è chi cerca di far approvare una legge giusta per la nostra società e chi invece preferisce utilizzare il suo tem… - overdosediamore : @vincycernic95 noi matilde brandi e franceska pepe della situazione ma con l’obiettivo di vincere questo gf - camicaprioglio : @Senzanomeconlak Come le polpette al sugo prima di Franceska Pepe -