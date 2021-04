Francesca Michielin: "Il mio taglio? Ho donato i capelli ai malati oncologici" (Di domenica 4 aprile 2021) “Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata un po’ perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare”. Francesca Michielin, ospite nel salotto di Verissimo ha spiegato di aver donato i suoi capelli a un’associazone che supporta i malati oncologici: “Ho fatto questa donazione in forma anonima, ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i miei capelli e li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ha persi a causa delle cure”.La cantante parla anche del suo compagno d’avventura sanremese, con il quale ha uno splendido rapporto: “Con Fedez ci vogliamo bene, siamo cresciuti insieme poi questo pezzo sembra per alcuni aspetti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) “Ho deciso di tagliare ia ridosso della prima serata un po’ perché tagliare iè sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare”., ospite nel salotto di Verissimo ha spiegato di averi suoia un’associazone che supporta i: “Ho fatto questa donazione in forma anonima, ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i mieie li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ha persi a causa delle cure”.La cantante parla anche del suo compagno d’avventura sanremese, con il quale ha uno splendido rapporto: “Con Fedez ci vogliamo bene, siamo cresciuti insieme poi questo pezzo sembra per alcuni aspetti ...

Advertising

francescacheeks : VIA alla seconda Virtual Experience per ???????? (FUORI DAGLI SPAZI)?? Iscrivetevi subito alla terza session:… - francescacheeks : È iniziata la prima Virtual Experience di ???????? (FUORI DAGLI SPAZI)?? Sono aperte ORA le iscrizioni per la terza dat… - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Francesca Michielin: 'Il mio taglio? Ho donato i capelli ai malati oncologici' - HuffPostItalia : Francesca Michielin: 'Il mio taglio? Ho donato i capelli ai malati oncologici' - Rodri7841 : PUESTO 8 Francesca Michielin & Fedez Chiamami per nome Rodri:?? Ari: 11 Carioca: 14 Media: 9,33 -