Covid in Campania, oggi 1.908 positivi e sette morti: l'indice di contagio stabile all'11%, in calo i guariti (Di domenica 4 aprile 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.908 positivi su 17.228 tamponi molecolari esaminati, 406 in meno di ieri...

