Covid | dagli spostamenti alle seconde case | la Regione detta le regole per Pasqua e Pasquetta

Advertising

myrtamerlino : Segretari, amministrativi, giardinieri dell'ospedale vaccinati, poi cassieri o autisti di bus no e con gli anziani… - Agenzia_Ansa : Il primo vaccino animale al mondo contro il COVID-19, sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorv… - francobus100 : Covid Roma, morti 2 anziani in casa di riposo: contagiati dagli infermieri no-vax - 51m0_ : RT @PandArancio: @scvglia Ha avuto il covid 17 mesi fa, dagli tempo - Eamlaen : RT @PandArancio: @scvglia Ha avuto il covid 17 mesi fa, dagli tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dagli

PalermoToday

Read More World Facebook, 'rubatihacker 533 milioni di dati' 4 Aprile 2021 I numeri di ... Read More NewsItalia oggi, terapie intensive e contagi: il punto 4 Aprile 2021 Scende l'età media ...Controlli per le festività pasquali, cosa si può fare e cosa è vietato in zona rossa - Video 3 aprile 2021Il consigliere Fabiano Amati non riesce ad ottenere dagli uffici regionali l’elenco dei pugliesi che sono stati vaccinati contro il covid. L’ultimo atto è una lettera del dirigente in possesso delle i ...interrotta dagli agenti della Questura. Tutti, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, saranno sanzionati per la violazione delle normative anti Covid. I militari del Nucleo Radiomobile sono ...