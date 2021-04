Bloodborne, PS5: i 60 FPS sono facili da implementare per un noto modder – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo il noto modder Lance McDonald, i 60 FPS sono facili da implementare nella versione PS5 di Bloodborne. Ecco le sue parole.. Con il passaggio alla nuova generazione di console, gli appassionati di videogame hanno potuto godere di varie opere PS4 e Xbox One a qualità superiore; in particolar modo, il frame rate di molti giochi è stato elevato fino a 60 FPS. Purtroppo, i fan di Bloodborne sono ancora a bocca asciutta. Ora, il noto modder Lance McDonald commenta la questione affermando che implementarli è in realtà semplice. Come potete vedere in calce, McDonald ha dato il via alla … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo Bloodborne, PS5: i 60 FPS sono ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo ilLance McDonald, i 60 FPSdanella versione PS5 di. Ecco le sue parole.. Con il passaggio alla nuova generazione di, gli appassionati di videogame hanno potuto godere di varie opere PS4 e Xbox One a qualità superiore; in particolar modo, il frame rate di molti giochi è stato elevato fino a 60 FPS. Purtroppo, i fan diancora a bocca asciutta. Ora, ilLance McDonald commenta la questione affermando che implementarli è in realtà semplice. Come potete vedere in calce, McDonald ha dato il via alla … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo, PS5: i 60 FPS...

