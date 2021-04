ATC | Qatar 2 | Furusato fa poker a Doha davanti a Sharil

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ATC Qatar

Motosprint.it

Taiyo Furusato lascia quindi ila punteggio pieno, ma per il prossimo round occorrerà attendere addirittura fino ad ottobre, visto che la prossima gara in programma per l'Asia Talent Cup sarà a ...Il primo fine settimana della stagione 2021 dell' Asia Talent Cup ci ha lasciato con ben pochi dubbi sui lavori in pista. Taiyo Furusato ha dominato in lungo e in largo entrambe le gare, con distacchi ...Il giapponese fa "quattro su quattro" nei due weekend di Losail, restando a punteggio pieno. Gare ricche di emozioni anche questa volta, con una maggior incertezza al vertice rispetto ad una settimana ...Il primo weekend di gara dell'Asia Talent Cup si è chiuso all'insegna di un vero e proprio dominio del pilota giapponese, mentre alle sue spalle non sono mancate le sportellate ...