La foca monaca è stata avvistata nel mare della Calabria. Un esemplare è stato ripreso in video postati anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una MotoGp, Doha: sorpresa Quartararo, delusione Ducati e Rossi Lontani ancora Morbidelli (12esimo), Rossi , Bastianini e Petrucci . Gara avvincente, con i primi ... Le Ducati sono vive e anche Miller supera Mir ed Espargaro , che dopo una bella partenza non riesce ...

MotoGP: super Quartararo davanti a Zarco e Martin. Rossi 16° Sembrava la notte della Ducati, e invece ancora una volta a fare festa è la Yamaha, ma dopo la festa di sette giorni fa di Maverick Viñales, questa è la notte di Fabio Quartararo, che manda in scena la gara tatticamente perfetta, di ...

Ancora una foca monaca nel mare della Calabria Gazzetta del Sud Motogp oggi: Gp Doha 2021 vince Quartararo. Ordine d'arrivo e classifica Ancora assente Marc Marquez che ha preferito saltare le due ... Festa spagnola in Moto 3: vince Pedro Acosta su Ktm al termine di una rimonta favolosaa, davanti al sudafricano Darryn Binder in sella a ...

MotoGP 2021, GP Qatar/2. Vittoria di Fabio Quartararo Per Fabio un successo di forza e di valore. Bravo. Al secondo posto Zarco, bravo nel finale a passare il compagno di squadra, autore di una gara stratosferica. La Ducati, però, esce ancora una volta ...

