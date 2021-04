Agguato a Montichiari, uomo fermato sarebbe mandante: a sparare un 13enne (Di domenica 4 aprile 2021) Un 27enne è stato fermato dai carabinieri di Desenzano sul Garda ritenuto il mandante dell'Agguato di venerdì sera a Chiarini di Montichiari. L'indiziato avrebbe dato una pistola a un 13enne, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) Un 27enne è statodai carabinieri di Desenzano sul Garda ritenuto ildell'di venerdì sera a Chiarini di. L'indiziato avrebbe dato una pistola a un, ...

Ultime Notizie dalla rete : Agguato Montichiari Brescia, arruola il nipote 13enne per uccidere il rivale in amore ... a commissionare l'agguato, a consegnare l'arma (una pistola a tamburo calibro 22 detenuta ... "Montichiari oggi è all'onore delle cronache a livello nazionale ma questo in realtà è un disonore", ha ...

Non parla il 27enne accusato di aver mandato il nipote 13enne a sparare al rivale in amore Il 27enne di Montichiari è in stato di fermo per aver dato una pistola al nipote che ha poi ferito alla spalla il rivale in amore dello zio, un uomo di 31 anni. Il gip del tribunale di Brescia non ha ...

Brescia, arruola il nipote 13enne per uccidere il rivale in amore Il ragazzino, ora affidato ai servizi sociali, ha raggiunto la vittima con la sua bicicletta, poi è fuggito. Ma è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza ...

Non parla il 27enne accusato di aver mandato il nipote 13enne a sparare al rivale in amore Montichiari, l'uomo si trova in carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' accusato di tentato omicidio e detenzione di arma illegale ...

