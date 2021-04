Vaccini, Figliuolo sicuro: “Aprile decisivo, possibile chiusura a settembre” (Di sabato 3 aprile 2021) Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo torna a parlare di Vaccini. Infatti se il sistema regge si potrà chiudere ad inizio settembre. Sono giorni caldi per l’Italia che pian piano sta accelerando la campagna vaccinale. L’obiettivo, ribadito più volte dal Governo, è quello di arrivare a 500mila somministrazioni di Vaccini al giorno e proprio su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Il commissario straordinario Francesco Paolotorna a parlare di. Infatti se il sistema regge si potrà chiudere ad inizio. Sono giorni caldi per l’Italia che pian piano sta accelerando la campagna vaccinale. L’obiettivo, ribadito più volte dal Governo, è quello di arrivare a 500mila somministrazioni dial giorno e proprio su L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : ####Figliuolo, tra oggi e domani 1,3 mln dosi ###Astrazeneca ++ Commissario in Sardegna, a brevissimo alta ###disponibilità vaccini - Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - giusmo1 : Ultime dalla #Calabria: #Spirli’ accompagna il commissario #Figliuolo, tutto in ordine. E invece: zona rossa, pochi… - dariodivico : Sarzanini intervista il generale Figliuolo: «Arrivare a 500 mila vaccini al giorno, aprile è decisivo. Chi dà fiale… - CorriereUmbria : Covid, Figliuolo: 'A fine settembre concludo campagna vaccinazioni. Ma aprile è decisivo' #Covid #pandemia #vaccini… -