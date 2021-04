Terapie intensive piene a Trento e in tredici regioni (Di sabato 3 aprile 2021) Sono stati 21.261 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 359.214 test, il tasso di positività è sceso al 5,9%. I decessi sono stati 376, per un totale di 110.704 vittime da inizio epidemia. Ancora in leggero aumento i ricoverati in terapia intensiva: 10 in più rispetto a venerdì, 3.714 in totale. i ricoveri ordinari sono diminuiti di 215 unità, 28.489 in tutto; in isolamento domiciliare 532.652 persone. La regione con il maggior numero di nuovi casi è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 aprile 2021) Sono stati 21.261 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 359.214 test, il tasso di positività è sceso al 5,9%. I decessi sono stati 376, per un totale di 110.704 vittime da inizio epidemia. Ancora in leggero aumento i ricoverati in terapia intensiva: 10 in più rispetto a venerdì, 3.714 in totale. i ricoveri ordinari sono diminuiti di 215 unità, 28.489 in tutto; in isolamento domiciliare 532.652 persone. La regione con il maggior numero di nuovi casi è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

