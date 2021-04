Super Sanabria lancia il Toro, CR7 salva la Juve: è 2 - 2 show! (Di sabato 3 aprile 2021) E alla fine ci pensa Ronaldo, che realizza il suo gol numero 772 in carriera e aggancia Romario al secondo posto dei bomber più prolifici. Ma soprattutto regala alla Juve il 2 - 2 con cui si chiude il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) E alla fine ci pensa Ronaldo, che realizza il suo gol numero 772 in carriera e aggancia Romario al secondo posto dei bomber più prolifici. Ma soprattutto regala allail 2 - 2 con cui si chiude il ...

Advertising

RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Super Sanabria lancia il Toro, CR7 salva la Juve: è 2-2 show! - JuveNelCuore88 : @My7th2 @dgiorgio73 Sono 2. Su sanabria e sulla punizione di baselli. Penso intenda quelle. Quella su Lukic non mi sembra super. - Eurosport_IT : Juventus, un pari che non può soddisfare... #ToroJuve - Fprime86 : RT @cmdotcom: Super #Sanabria, alla #Juve non bastano #Chiesa e #Ronaldo: 2-2 nel derby con il #Torino #TorinoJuve - sportli26181512 : Super Sanabria lancia il Toro, CR7 salva la Juve: è 2-2 show!: Super Sanabria lancia il Toro, CR7 salva la Juve: è… -