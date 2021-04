Spezia, Italiano: 'La Lazio ha vinto per un episodio' (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA - "In questo momento sono molto dispiaciuto, perché a questo punto del campionato un punto contro la Lazio sarebbe stato per noi importantissimo; purtroppo torniamo a casa senza punti a causa di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA - "In questo momento sono molto dispiaciuto, perché a questo punto del campionato un punto contro lasarebbe stato per noi importantissimo; purtroppo torniamo a casa senza punti a causa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano Spezia, Italiano: 'La Lazio ha vinto per un episodio' Lo ha dichiarato il tecnico dello Spezia , Vincenzo Italiano , ai canali ufficiali dei liguri dopo la gara con la Lazio : "Devo comunque dire che la squadra ha fatto quello che doveva fare, siamo ...

Spezia, Italiano: 'Sono arrabbiatissimo. Rigore Lazio? Parlerò quando non verrà fischiato a noi' Commenta per primo Rabbia Spezia dopo il ko in casa della Lazio. Il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano , parla a Dazn al termine dell'incontro: 'Sono arrabbiatissimo, oggi un pareggio sarebbe stato meritatissimo e non ...

Spezia, Italiano: "Non commettiamo gli errori dell'andata" Fantacalcio ® RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Spezia 2-1: vittoria con due espulsi nel finale, la decidono Lazzari e Caicedo SINTESI PRIMO TEMPO - Non una prima frazione di gioco ricca di colpi di scena quella dell'Olimpico tra Lazio e Spezia. La squadra di Italiano si difende in modo ordinato e in due occasioni va anche ...

Diretta/ Lazio Spezia (risultato finale 2-1) DAZN: Caicedo decide su rigore! La differenza reti è invece pari a +6, perché la Lazio ha segnato 43 gol e ne ha incassati però 37. Lo Spezia di Vincenzo Italiano, bella realtà da neopromossa, risponde con sette vittorie, otto ...

