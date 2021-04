Space X, in orbita il primo equipaggio di turisti spaziali (Di sabato 3 aprile 2021) Una novità assoluta. Per la prima volta ci sarà un volo di soli turisti spaziali. La partenza non è in programma prima di settembre, ma l’equipaggio di Insipration4 è già formato. A bordo ci saranno un imprenditore miliardario di 38 anni, una dottoressa 29enne guarita dal cancro, come già annunciato, e anche una divulgatrice scientifica di 51 anni e un ingegnere aerospaziale di 41. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 aprile 2021) Una novità assoluta. Per la prima volta ci sarà un volo di soli turisti spaziali. La partenza non è in programma prima di settembre, ma l’equipaggio di Insipration4 è già formato. A bordo ci saranno un imprenditore miliardario di 38 anni, una dottoressa 29enne guarita dal cancro, come già annunciato, e anche una divulgatrice scientifica di 51 anni e un ingegnere aerospaziale di 41.

Ultime Notizie dalla rete : Space orbita Turismo spaziale, alle soglie dei cancelli cosmici: Virgin Galctic testa lo shuttle - bus ... in orbita sempre svilupparsi sempre più il segmento turistico del futuro. Roba da super - ricchi naturalmente , anche se le aziende (Space X in testa) si affannano a dire che prima o poi si arriverà ...

Ecco il primo equipaggio di soli turisti spaziali ... guarita e oggi portatrice di una protesi: una volta in orbita potrà conquistare il primato come la ...di Insipration4 con il razzo Falcon 9 avverrà dalla storica piattaforma 39A del Kennedy Space ...

Space X, in orbita il primo equipaggio di turisti spaziali Vanity Fair Italia Spazio, la Cina vuole assemblare una nuova base orbitante La Cina si sta preparando a costruire la base orbitante figlia del progetto Tiangong, una base che dovrebbe poter competere con la ISS.

Nell'orbita terrestre ben presto ci saranno due Stazioni Spaziali La Cina ha intenzione di dare il via alla costruzione della sua Stazione Spaziale proprio quest'anno. I preparativi partono tra pochissimo.

