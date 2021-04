Space Jam 2, LeBron James sulle orme di Michael Jordan diventa un cartone animato: il trailer del campione Nba accanto a Bugs Bunny – Video (Di sabato 3 aprile 2021) Il campione Nba e icona globale LeBron James vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione-live-action “Space Jam: New Legends”, diretto da Malcolm D. Lee, con un team di filmakers innovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter. Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) IlNba e icona globalevive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile, nel film evento di animazione-live-action “Jam: New Legends”, diretto da Malcolm D. Lee, con un team di filmakers innovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter. Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quandoe il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale,farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando, Lolae l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la ...

