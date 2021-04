Sinner: "La chiave? Ho mischiato un po' le carte" (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner batte per 5 - 7 6 - 4 6 - 4 Roberto Bautista Agut nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami e vola in finale: la sua intervista a caldo a fine partita Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Jannikbatte per 5 - 7 6 - 4 6 - 4 Roberto Bautista Agut nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami e vola in finale: la sua intervista a caldo a fine partita

Advertising

GiusvaPulejo : #BautistaAgut, che non è solo un grande tennista, ma anche un uomo intelligente, così nel dopo partita: “#Sinner ha… - zazoomblog : Masters1000 Miami Jannik Sinner ha vinto con Bautista quando era spalle al muro. Il momento chiave dell’incontro -… - its_jade22 : RT @Fabio_Martini_: I grandi tennisti sono quelli che nel momento chiave non sbagliano più nulla ne tecnicamente ne mentalmente. A prescind… - elena_ele6 : RT @Fabio_Martini_: I grandi tennisti sono quelli che nel momento chiave non sbagliano più nulla ne tecnicamente ne mentalmente. A prescind… - Fabio_Martini_ : I grandi tennisti sono quelli che nel momento chiave non sbagliano più nulla ne tecnicamente ne mentalmente. A pres… -