Serie A. L'Atalanta vola e conferma il 3° posto. Napoli, che fatica col Crotone (Di sabato 3 aprile 2021) Gli orobici piegano 3-2 l'Udinese con doppietta di Muriel e gol di Zapata. I partenopei vincono 4-3 col fanalino di coda, che riesce a rimontare da 3-1 a 3-3 prima di cedere. Pari della Roma sul campo del Sassuolo (2-2), la Lazio la sorpassa (2-1 sullo Spezia). In coda, pari del Parma a Benevento, cade in casa il Cagliari

OptaPaolo : 3 - Questa é la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Se… - WhoScored : ???? Simy's last 5 appearances in Serie A ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Ibsfreaky : RT @WhoScored: ???? Simy's last 5 appearances in Serie A ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? - Fprime86 : RT @tuttosport: L'#Atalanta vola a -2 dal #Milan, #Napoli e #Lazio ok. Pareggia la #Roma ??? -