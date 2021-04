Serie A, il programma di sabato 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati sabato 3 aprile. Milan contro la Sampdoria, Inter a Bologna. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 3 aprile. Apre Milan-Sampdoria chiude Bologna-Inter. Alle 18 il derby tra Torino e Juventus. Di seguito il programma di Serie A di sabato 3 aprile, sfide valide per la ventinovesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Milan-Sampdoria (ore 12.30)Atalanta-Udinese (ore 15)Benevento-Parma (ore 15)Cagliari-Hellas Verona(ore 15)Genoa-Fiorentina (ore 15)Lazio-Spezia (ore 15)Napoli-Crotone (ore 15)Sassuolo-Roma (ore 15)Torino-Juventus (ore 18)Bologna-Inter (ore 20.45) Pallone ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021)A, ile i risultati. Milan contro la Sampdoria, Inter a Bologna. ROMA –A, ile i risultati di. Apre Milan-Sampdoria chiude Bologna-Inter. Alle 18 il derby tra Torino e Juventus. Di seguito ildiA di, sfide valide per la ventinovesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Milan-Sampdoria (ore 12.30)Atalanta-Udinese (ore 15)Benevento-Parma (ore 15)Cagliari-Hellas Verona(ore 15)Genoa-Fiorentina (ore 15)Lazio-Spezia (ore 15)Napoli-Crotone (ore 15)Sassuolo-Roma (ore 15)Torino-Juventus (ore 18)Bologna-Inter (ore 20.45) Pallone ...

