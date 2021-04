PlayStation Store | Outriders e Disco Elysium – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 3 aprile 2021) Questa settimana debuttano suil promettente sparatuttoe l’attesa versionedi, ma anche DOOM 3: VR Edition.. Il nuovo aggiornamento delvede l’arrivo di diversi nuovi giochi di un certo rilievo, a cominciare da: lo sparatutto a base cooperativa sviluppato da People Can Fly si prepara a offrirci un’esperienza coinvolgente e spettacolare, ambientata su di una lontana colonia spaziale. È anche la settimana di, lo straordinario RPG targato ZA/UM che fa finalmente il proprio debutto sucon l’edizione The Final Cut, ulteriormente arricchita rispetto all’originale per PC. Per … Rubriche ...

BiteYourConsole : Ricarica il portafoglio di 75 euro sul PlayStation Store pagando solo 62,99 euro

I più letti adesso Xbox paladina della retrocompatibilità: "I vecchi classici vanno preservati!" Una chiara risposta a Sony? '2000 giochi spariranno quando di PS3, PS Vita e PSP...... 4 . Ma non si può dire che non si tratti di una bellissima notizia per i fan. Oddworld Soulstorm arriverà il 6 aprile , per PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series e PC (via Epic Games, ... Torna la rubrica mensile sui videogiochi gratuiti in uscita sulle varie piattaforme gaming. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo! Che fine farà l'eredità PlayStation? | Dalla ristrutturazione di Japan Studio alla chiusura del PlayStation Store, com'è cambiato l'approccio di Sony.