Pasqua, Pasquetta e le restrizioni anti-covid: cosa si può fare e cosa no, tutte le regole (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua 2021 è arrivata ed è un dèja-vu di quella dello scorso anno. L'Italia, anche stavolta come durante il periodo natalizio, entra totalmente in zona rossa. Ci sono diverse misure previste per i giorni di festa di Pasqua e Pasquetta, come ad esempio le visite a parenti ed amici: alcune di queste norme ricalcano quelle dello scorso Natale. restrizioni: cosa si può fare a Pasqua Il lungo week-end di Pasqua ancora in tempi di covid-19 sarà ricco di restrizioni. Per tre giorni l'Italia intera sarà in zona rossa e la mobilità tra Comuni e Regioni sarà vietata. Saranno 70mila gli agenti delle forze dell'ordine schierati per i controlli. Come durante le festività natalizie, domenica 4 aprile ...

