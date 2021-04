Ong | intercettati i giornalisti | ora interviene la Cartabia

(Di sabato 3 aprile 2021) Mauro Indelicato Il caso deinell'ambito dell'inchiesta di Trapani sulle Ong genera polemiche e dibattiti: in ballo il segreto professionale dei cronisti, specialmente nei contesti più delicati. Il ministro della Giustizia Martaha disposto accertamenti Polemiche, reazioni e richieste di chiarimenti: il caso relativo alle intercettazioni aiche si sono occupati di Ong operate dalla procura di Trapani ha continuato ad infiammare il dibattito anche nelle ultime ore. Tanto che adesso, come si è appreso da agenzie riportanti fonti del ministero, il guardasigilli Martaha disposto accertamenti. La notizia da cui tutto è partito è stata pubblicata ieri su Il Domani ed è riferita a quanto operato dal tribunale della città siciliana nel ...

Valentina Raffa per il Giornale INCHIESTAGIORNALISTI Giornalisti non indagati ma. E le fonti, da tutelare, se ne vanno alla malora. Nel calderone dell'inchiesta di Trapani sulla Jugend Rettet, Save the Children e Medici ...La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha disposto accertamenti sull'inchiesta di Trapani sullaJugend Rettet, in cui sono statialcuni giornalisti. Lo fanno sapere fonti del ministero di via Arenula. Da più parti, dalla politica all'ordine dei giornalisti, arrivano richieste di ...Il procuratore Agnello si difende: «Quel fascicolo lo abbiamo ereditato». Ma Guardasigilli intende capire come sia stato possibile ...La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha disposto accertamenti sull’inchiesta di Trapani sulle ong, nell’ambito della quale sono stati intercettati anche diversi giornalisti. E’ la prima ...