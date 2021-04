Nina Verdelli | chi è la compagna di Alessio Boni | 18 anni in meno di lui

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Nina Verdelli, la donna che ha reso Alessio Boni padre per la prima volta nel 2020 #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Verdelli

ViaggiNews.com

Alessio Boni moglie non ha, ma possiede una splendida compagna di nome. È lei la donna che lo ha reso padre per la prima volta nel 2020. Lorenzo, infatti, è nato in pieno lockdown, il 23 marzo scorso, quando la città dell'attore, Bergamo, era straziata dall'...Il figlio Lorenzo A spingerlo a mettere nero su bianco la sua storia è stata anche la nascita di suo figlio Lorenzo, avuto dalla compagnain piena pandemia ('da un lato soffrivo per le ...Alessio Boni parteciperà domani 3 aprile a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin. Ecco la sua storia, tra film, moglie e figlio.Le origini umili, il lavoro di piastrellista, l’amore per la recitazione e la vita da papà: a Verissimo la storia di Alessio Boni ...