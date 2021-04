Napoli-Crotone, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Maradona, il Napoli vuole continuare la sua rincorsa alla Champions, in attesa dello scontro diretto di mercoledì contro la Juventus. Il Crotone cerca la doppia impresa, provare a fare punti in Campania e rilanciare la corsa salvezza che sembra molto compromessa. Queste le formazioni ufficiali: Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso. Crotone (3-5-2) – Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Maradona, ilvuole continuare la sua rincorsa alla Champions, in attesa dello scontro diretto di mercoledì contro la Juventus. Ilcerca la doppia impresa, provare a fare punti in Campania e rilanciare la corsa salvezza che sembra molto compromessa. Queste le(4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.(3-5-2) – Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

