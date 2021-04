Lazio in nove batte Spezia che nun ce vò sta: 2-1 (Di sabato 3 aprile 2021) – Partita molto accesa con finale in rissa e espulsione di due laziali. Ormai sul 2-1 per i romani (gol di Lazzari al 56’ e di Caicedo all’89’ su rigore) lo Spezia, un po’ troppo aggressivo in tutta la partita, verso la fine della partita ha cominciato a esagerare con i fallacci. Se ci fosse stato il pubblico, si sarebbe sentito il solito coro: “E nun ce vonno sta”. L’ultimo fallaccio, di Agudelo su Lazzari, ha provocato un’insensata reazione del laziale che, alzatosi malconcio dallo scontro violento, ha commesso un fallo di reazione giustificato sul piano umano ma non su quello sportivo. E così, dopo una rissa sedata a fatica dall’arbitro Giua, è arrivato l’immancabile rosso sul laziale, e il giallo su Agudelo. Poco prima, al 94’ giallo per Nzola colpevole di un brutto fallo, veramente brutto oltre che inutile, su Luis Alberto colpito pesantemente su una caviglia. E ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021) – Partita molto accesa con finale in rissa e espulsione di due laziali. Ormai sul 2-1 per i romani (gol di Lazzari al 56’ e di Caicedo all’89’ su rigore) lo, un po’ troppo aggressivo in tutta la partita, verso la fine della partita ha cominciato a esagerare con i fallacci. Se ci fosse stato il pubblico, si sarebbe sentito il solito coro: “E nun ce vonno sta”. L’ultimo fallaccio, di Agudelo su Lazzari, ha provocato un’insensata reazione del laziale che, alzatosi malconcio dallo scontro violento, ha commesso un fallo di reazione giustificato sul piano umano ma non su quello sportivo. E così, dopo una rissa sedata a fatica dall’arbitro Giua, è arrivato l’immancabile rosso sul laziale, e il giallo su Agudelo. Poco prima, al 94’ giallo per Nzola colpevole di un brutto fallo, veramente brutto oltre che inutile, su Luis Alberto colpito pesantemente su una caviglia. E ...

